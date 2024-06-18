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10:33, 18 июня 2024Забота о себе

Больные зубы оказались одной из причин проблем с потенцией

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Пародонтит может вызвать проблемы в интимной жизни мужчин, предупредила стоматолог, кандидат медицинских наук, основательница центров инновационной стоматологии Regale Лилия Кузьменкова. Связь между плохой эрекцией и больными зубами врач объяснила в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Кузьменковой, ученые установили, что у мужчин с хроническим пародонтитом вероятность развития эректильной дисфункции более чем в три раза выше, чем у мужчин со здоровыми деснами. Это происходит потому, что при воспалении микроорганизмы переносятся через кровь и нарушают внутренний слой кровеносных сосудов — эндотелия, а воспаление в нем приводит к возникновению атеросклероза.

Атеросклероз провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, вызывает эректильную дисфункцию, поскольку суженные сосуды не могут обеспечить достаточный приток крови к половым органам

Лилия Кузьменковастоматолог

Проблемы с эрекцией могут быть вызваны различными факторами, включая психологические и физиологические. Поэтому при их возникновении Кузьменкова рекомендовала посетить не только уролога или андролога, но и стоматолога. Он поможет выявить и устранить воспалительные процессы в деснах, что в конечном итоге может улучшить общее состояние здоровья и качество жизни, заключила стоматолог.

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Ранее Кузьменкова назвала неожиданную причину появления вторых подбородков и морщин. Врач объяснила, что указанные изменения внешности может вызвать неправильный прикус, из-за которого увеличивается нагрузка на мягкие ткани лица.

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      Вера Владзиевская
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