Бывший претендент на пояс UFC заявил о нахождении Макгрегора в рехабе

Бывший боец UFC Соннен заявил, что Конор Макгегор находится на реабилитации

Бывший претендент на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Чейл Соннен заявил, что Конор Макгрегор находится в рехабе. Об этом он рассказал в подкасте ESPN Good Guy/Bad Guy.

«Макгрегор не травмирован. Он находится в центре реабилитации от злоупотребления психоактивными веществами, включая алкоголь», — отметил Соннен.

14 июня стало известно, что запланированный на 30 июня бой между Макгрегором и американцем Майклом Чендлером официально отменен. Последний поединок в UFC ирландец провел летом 2021 года, когда уступил другому американцу Дастину Порье техническим нокаутом после перелома ноги.

Позднее ирландец прокомментировал отмену поединка. «Очень тяжело отказаться от своего запланированного возвращения в UFC. Я получил травму, на восстановление потребовалось больше времени, чем у меня было», — сказал Макгрегор. Он добавил, что решение далось ему тяжело и было сделано после консультации с врачами, UFC и командой.