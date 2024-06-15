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20:34, 15 июня 2024Спорт

Макгрегор прокомментировал отказ от боя с Чендлером

Конор Макгрегор высказался о сорвавшемся возвращении в UFC

Фото: Ron Adar / IMAGO / Globallookpress.com

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор прокомментировал отказ от боя с американцем Майклом Чендлером. Он опубликовал пост с обращением на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Очень тяжело отказаться от своего запланированного возвращения в UFC. Я получил травму, на восстановление потребовалось больше времени, чем у меня было», — сказал Макгрегор. Он добавил, что решение далось ему тяжело и было сделано после консультации с врачами, UFC и командой.

14 июня стало известно, что запланированный на 30 июня бой между Макгрегором и Чендлером официально отменен. Последний поединок в UFC ирландец провел летом 2021 года, когда уступил американцу Дастину Порье техническим нокаутом после перелома ноги.

35-летний Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

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      Илья Костин
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