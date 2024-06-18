Эксперт раскрыл смысл договора о стратегическом партнерстве России и КНДР

Эксперт Ким заявил о совпадении стратегических интересов России и КНДР

Президент России Владимир Путин одобрил проект Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Документ подпишут во время встречи лидеров двух стран в КНДР. Суть договора в беседе с «Абзацем» раскрыл ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким.

По его словам, в настоящий момент интересы Москвы и Пхеньяна совпадают по многим вопросам международной политической повестки. Специалист напомнил о том, что с начала специальной военной операции на Украине КНДР заявила всему миру, что находится на стороне России в вопросе борьбы с однополярным миром.

«[Когда] на заседании Генассамблеи ООН голосовали за резолюцию с осуждением России в СВО, они голосовали против. С этой точки зрения наши стратегические интересы совпадают. Тем более что КНДР выступает за многополярный мир, обеспечение равной безопасности и равноправные взаимовыгодные отношения», — подчеркнул эксперт.

В заключение он добавил, что Россия и Северная Корея намерены и дальше укреплять партнерские связи в сферах дипломатии, экономики, культуры, образования и так далее.

Ранее военный эксперт Вадим Козюлин говорил, что санкции Совбеза ООН мешают России развивать военно-техническое сотрудничество с КНДР. Он сказал, что Москва не станет нарушать международные обязательства, чтобы не провоцировать этим недружественные страны на Западе.