Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:53, 18 июня 2024Россия

Эксперт раскрыл смысл договора о стратегическом партнерстве России и КНДР

Эксперт Ким заявил о совпадении стратегических интересов России и КНДР
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: KCNA / Reuters

Президент России Владимир Путин одобрил проект Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Документ подпишут во время встречи лидеров двух стран в КНДР. Суть договора в беседе с «Абзацем» раскрыл ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким.

По его словам, в настоящий момент интересы Москвы и Пхеньяна совпадают по многим вопросам международной политической повестки. Специалист напомнил о том, что с начала специальной военной операции на Украине КНДР заявила всему миру, что находится на стороне России в вопросе борьбы с однополярным миром.

«[Когда] на заседании Генассамблеи ООН голосовали за резолюцию с осуждением России в СВО, они голосовали против. С этой точки зрения наши стратегические интересы совпадают. Тем более что КНДР выступает за многополярный мир, обеспечение равной безопасности и равноправные взаимовыгодные отношения», — подчеркнул эксперт.

В заключение он добавил, что Россия и Северная Корея намерены и дальше укреплять партнерские связи в сферах дипломатии, экономики, культуры, образования и так далее.

Ранее военный эксперт Вадим Козюлин говорил, что санкции Совбеза ООН мешают России развивать военно-техническое сотрудничество с КНДР. Он сказал, что Москва не станет нарушать международные обязательства, чтобы не провоцировать этим недружественные страны на Западе.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Анисеева
      Обсудить
      Последние новости

      Выжил один из захвативших СИЗО в Ростове-на-Дону преступников

      В МИД назвали условие для желающих вступить в БРИКС стран

      Продюсер оценил востребованность поддержавших Украину артистов за границей

      Россиян предупредили об опасности домашних консервов и закруток

      Россиянин метнул топор и открыл стрельбу по пытавшимся потушить его дом пожарным

      Раскрыто количество французских истребителей Mirage для передачи Украине

      На Украине Коломойского заподозрили в организации расправы над приближенным Кучмы

      Мишустин оценил влияние санкций на экспорт продовольствия

      Полковник допустил подготовку ВСУ контрудара в Харьковской области

      На дне Ладожского озера нашли столетнее судно с изображением Левиафана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше