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14:08, 18 июня 2024Россия

Военный эксперт назвал препятствие для военного сотрудничества России и КНДР

Военный эксперт Козюлин: санкции Совбеза ООН мешают развивать отношения с КНДР
СюжетСанкции против России:

Фото: Peter Thomas / Reuters

После официального визита президента России Владимира Путина в КНДР 18 июня вряд ли прозвучат официальные заявления об укреплении военно-технического сотрудничества между странами. Препятствием для этого являются введенные против Северной Кореи санкции Совбеза ООН, заявил профессор Академии военных наук, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в беседе с «Царьградом».

Эксперт напомнил, что в свое время Россия присоединилась к санкциям против КНДР и сейчас не станет нарушать свои обязательства.

«Россия серьезно пересматривает свое отношение к Северной Корее, но надо понимать, что есть обязательства. И Россия всегда придерживается линии того, что обязательства необходимо выполнять», — подчеркнул Козюлин.

В то же время он не исключил, что в условиях западного давления Москва решится на сотрудничество с Пхеньяном в сфере оборонной промышленности.

Прежде сообщалось, что в преддверии визита Путина в Северную Корею улицы Пхеньяна украсили флагами России. Во вторник, 18 июня, российский лидер посетит город по приглашению председателя КНДР Ким Чен Ына.

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      Наталья Анисеева
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