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11:11, 18 июня 2024Спорт

Грузин Кварацхелия рассказал о невозможности оставаться в России в 2022 году

Хвича Кварацхелия: из-за позиции моей страны я не мог оставаться в «Рубине»
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия. Фото: Ciro De Luca / Reuters

Полузащитник итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия рассказал о невозможности оставаться в России в 2022 году. Его цитирует The Player's Tribune.

«Когда началась война, я сказал, что не могу здесь оставаться. Из-за позиции моей страны и нашей истории я дал понять "Рубину", что должен уйти», — рассказал грузинский футболист.

Кварацхелия играл в России с 2019 по 2022 год. Сначала он выступал за московский «Локомотив», с которым стал обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны. После этого футболист подписал контракт с казанским «Рубином».

Ранее Кварацхелия вспомнил о непростом для него периоде жизни в Москве. «Мне было тяжело. Я жил в учебном центре. И это было немного страшное место! Я не шучу! Это было в глухом лесу, и туда нельзя выйти гулять, так как там было несколько собак и тому подобное», — заявил полузащитник.

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      Илья Костин
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