Политик Фарадж: конфликт на Украине должен завершиться переговорами с Россией

Западу необходимо провести переговоры с Россией, в рамках которых раздел Украины может стать одним из условий завершения конфликта. Об этом заявил британский политик, лидер партии Reform UK Найджел Фарадж, которого считают идеологом Brexit, передает Daily Mail.

«В какой-то момент должны состояться переговоры с глазу на глаз (...) Если произойдет смена американского президента, [Дональд] Трамп будет настаивать на проведении этих переговоров, и я предполагаю, что они состоятся», — рассказал политик.

Авторы материала подчеркивают, что к этим словам необходимо особенно прислушаться, так как Фарадж является личным другом Трампа, а также он имеет большое влияние на Республиканскую партию США.

Ранее Фарадж назвал причину, по которой президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит отказываться от предложения президента России Владимира Путина о мире, а вместо этого согласиться на переговоры. В частности, он сослался на большие проблемы с мобилизацией украинской молодежи и демографическую ситуацию в стране.