Канцлер Австрии назвал допустимыми удары Киева по России

Канцлер Австрии Нехаммер назвал допустимыми удары Украины по территории России

Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал допустимыми удары Украины по территории России. Такое заявление он сделал в интервью Neue Zürcher Zeitung.

«Подобные нападения на Россию допустимы международным правом», — сказал политик, отвечая на вопрос о его отношении к тому, что некоторые страны разрешили Киеву бить по территории России западным оружием.

Он также отметил, что Австрия — нейтральная страна, которая не оказывает военной помощи Украине. При этом, как член Евросоюза, она поддерживает общую внешнюю политику и политику безопасности блока.

Ранее сообщалось, что Москва в связи с тем, что западные страны дали Вооруженныv силам Украины зеленый свет на удары по территории России переданным оружием, запросила заседание Совбеза ООН.