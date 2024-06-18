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10:46, 18 июня 2024Мир

Канцлер Австрии назвал допустимыми удары Киева по России

Канцлер Австрии Нехаммер назвал допустимыми удары Украины по территории России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Andreas Stroh / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал допустимыми удары Украины по территории России. Такое заявление он сделал в интервью Neue Zürcher Zeitung.

«Подобные нападения на Россию допустимы международным правом», — сказал политик, отвечая на вопрос о его отношении к тому, что некоторые страны разрешили Киеву бить по территории России западным оружием.

Он также отметил, что Австрия — нейтральная страна, которая не оказывает военной помощи Украине. При этом, как член Евросоюза, она поддерживает общую внешнюю политику и политику безопасности блока.

Ранее сообщалось, что Москва в связи с тем, что западные страны дали Вооруженныv силам Украины зеленый свет на удары по территории России переданным оружием, запросила заседание Совбеза ООН.

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      Лина Пивоварова
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