Россия запросила заседание в СБ ООН из-за разрешения Киеву бить по ее территории

Москва запросила заседание СБ ООН из-за разрешения ВСУ бить по территории России

Россия запросила заседание Совбеза (СБ) ООН на 14 июня, сообщило постпредство России при организации в Telegram-канале.

Как говорится в публикации, провести его попросили в связи с тем, что западные страны дали Вооруженных силам Украины (ВСУ) «зеленый свет» на удары по территории России переданным оружием.

Ранее более десяти западных стран разрешили украинским войскам наносить удары по территории РФ. В их числе Дания, Великобритания, Польша, Швеция, Нидерланды, Латвия, Финляндия, Франция, Чехия, Эстония, Литва, Канада и Германия.

Кроме того, США позволили Украине атаки по России при условии, что американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области.