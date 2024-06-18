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17:57, 18 июня 2024Экономика

Казахстанско-российская торговля обеспокоила Европейский союз

Спецпосланник ЕС О’Салливан призвал Астану не помогать России с обходом санкций

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Европейском союзе беспокоятся из-за того, что Россия может получать подсанкционные товары с помощью Казахстана. Об этом заявил специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан. Его заявление цитирует ТАСС.

В Брюсселе увидели, что Казахстан импортирует некоторые товары в значительных объемах. Чиновники тревожатся, что продукцию могут перенаправлять в Россию. О'Салливан заверил, что в ЕС уважают решение Астаны не присоединяться к санкциям, но призывают республику не позволять использовать ее территорию для торговли в обход антироссийских ограничений. Спецпосланник поблагодарил Казахстан за гарантии того, что такого не случится, а изделия военного назначения не будут реэкспортированы в Российскую Федерацию.

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Ранее заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин заявил, что Астана вынуждена соблюдать антироссийские санкции, хотя и не поддерживает их, потому что ей это выгодно. Его страна не выдержит санкционного давления.

По итогам 2023 года РФ утратила статус главного торгового партнера Казахстана. Его место занял Китай, который нарастил товарооборот с республикой почти до 31,5 миллиарда долларов.

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