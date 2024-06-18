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11:55, 18 июня 2024Бывший СССР

Киев назвал направления с самой напряженной ситуацией для ВСУ

Генштаб ВСУ: на северском направлении сложилась горячая обстановка для Киева

Фото: Alina Smutko / Reuters

Наиболее сложная обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась на северском направлении. Об этом заявил Генштаб ВСУ в Telegram.

«На северском направлении с начала суток горячее всего», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В Киеве также отметили напряженную ситуацию на покровском направлении.

Ранее стало известно о продвижении российских военных на купянском направлении. Об успешном оттеснении украинской армии в районе Песчаного, Берестового и Синьковки рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Также сообщалось о местах наиболее ожесточенных боев в Харьковской области. Они продолжаются в Волчанске и вблизи села Липцы, отмечал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

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      Екатерина Грищенко
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