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12:41, 18 июня 2024Россия

Медведев назвал условие продолжения наступления российских войск

Медведев: Киев может принять предложение Путина, иначе наступление продолжится

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Киев на данный момент может принять предложение президента России Владимира Путина, в противном случае наступление войск продолжится. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее Путин заявил, что Россия готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные Москвой условия. Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также официально отказаться от вступления в НАТО.

Затем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поступила информация, согласно которой депутаты Верховной Рады обсуждают мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, предложенные президентом России Владимиром Путиным.

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