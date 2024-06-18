Медведев назвал условие продолжения наступления российских войск

Медведев: Киев может принять предложение Путина, иначе наступление продолжится

Киев на данный момент может принять предложение президента России Владимира Путина, в противном случае наступление войск продолжится. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее Путин заявил, что Россия готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные Москвой условия. Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также официально отказаться от вступления в НАТО.

Затем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поступила информация, согласно которой депутаты Верховной Рады обсуждают мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, предложенные президентом России Владимиром Путиным.