Медведев заявил о планах развивать производство вертолета Ка-52М

Медведев заявил, что производство боевого вертолета Ка-52М будет развиваться

Производство боевых вертолетов Ка-52М будет развиваться, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, боевой вертолет Ка-52М, производство которой налажено на предприятии в Арсеньево, активно применяется в зоне специальной военной операции (СВО). «Ну и в отношении которого есть определенные планы по развитию производства», — сказал Медведев.

В декабре 2023-го РИА Новости со ссылкой на Минобороны сообщило, что модернизированные вертолеты Ка-52М впервые применили в зоне СВО.

В сентябре того же года Сергей Шойгу, занимая должность министра обороны, в ходе посещения завода «Прогресс» в Приморском крае заявил о необходимости улучшить боевые возможности и защищенность летчиков вертолетов Ка-52М.