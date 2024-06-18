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21:13, 18 июня 2024Экономика

Названа первая приступившая к добыче урана в Евросоюзе страна

Компания Terrafame начала добычу урана в Финляндии

Фото: Christian Lue / Unsplash

Финляндия стала первой страной Европейского союза (ЕС), добывающей уран. Об этом сообщила горнодобывающая компания Terrafame.

«Компания Terrafame приступила к добыче природного урана на своей промышленной площадке в Соткамо. С началом эксплуатации Финляндия станет единственным государством-членом ЕС, которое будет производить уран», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозам, предприятие выйдет на полную мощность к 2026 году, а объем производства урана достигнет порядка 200 тонн в год.

Ранее стало известно, что французскую компанию Orano могут лишить права добывать уран в Нигере. Разрешение на разработку одного из крупнейшего в мире уранового месторождения Имурарен, выданное нигерийскими властями французской компании, заканчивает действовать 19 июня.

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      Маргарита Пименова
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