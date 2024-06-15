Стало известно о возможности Франции лишиться крупнейшего уранового рудника в Нигере

Bloomberg: французскую компанию Orano могут лишить права добывать уран в Нигере

Французскую компанию Orano могут лишить права добывать уран в Нигере. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Разрешение на разработку одного из крупнейшего в мире уранового месторождения Имурарен, выданное нигерийскими властями французской компании, заканчивает действовать 19 июня. Причиной отказа продлять разрешение на добычу урана в руднике называется несогласие Нигера с предложенным Orano планом разработки.

Ранее агентство со ссылкой на инсайдера в Москве сообщило, что госкорпорация «Росатом» ведет переговоры с военными властями Нигера по поводу покупки активов, принадлежащих французской компании Orano.

Также в июне почетный консул России в Нигере Аддо Иро заявил, что последний заинтересован в размещении на своей территории полноценной российской военной базы.

В мае Нигер и США договорились о выводе американских войск с территории первого.