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20:16, 15 июня 2024Экономика

Стало известно о возможности Франции лишиться крупнейшего уранового рудника в Нигере

Bloomberg: французскую компанию Orano могут лишить права добывать уран в Нигере

Фото: Joe Penney / Reuters

Французскую компанию Orano могут лишить права добывать уран в Нигере. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Разрешение на разработку одного из крупнейшего в мире уранового месторождения Имурарен, выданное нигерийскими властями французской компании, заканчивает действовать 19 июня. Причиной отказа продлять разрешение на добычу урана в руднике называется несогласие Нигера с предложенным Orano планом разработки.

Ранее агентство со ссылкой на инсайдера в Москве сообщило, что госкорпорация «Росатом» ведет переговоры с военными властями Нигера по поводу покупки активов, принадлежащих французской компании Orano.

Также в июне почетный консул России в Нигере Аддо Иро заявил, что последний заинтересован в размещении на своей территории полноценной российской военной базы.

В мае Нигер и США договорились о выводе американских войск с территории первого.

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      Иван Потапов
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