Россия захотела перехватить у Франции контроль над добычей урана в Африке

Bloomberg: РФ может перехватить у Франции контроль над добычей урана в Нигере

Россия захотела перехватить управление добычей урана в Нигере, контролируемое Францией. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По словам инсайдера в Москве, российская госкомпания «Росатом» ведет переговоры с военными властями африканской страны по поводу покупки активов, принадлежащих французской Orano SA, они находятся на ранней стадии. Европейский дипломат в беседе с изданием, в свою очередь, заявил, что стороны, вероятно, обсуждали в основном разрешения на добычу полезных ископаемых. По данным Всемирной ядерной ассоциации, на долю Нигера в 2022 году пришлось около 4 процентов всего мирового производства урана.

Ядерный аналитик из берлинского Фонда Карнеги Марк Хиббс отметил, что Россия наращивает свои экономические и военные связи в Африке, рассматривая континент как стратегическую инвестиционную возможность. Для «Росатома» присутствие в Нигере позволит диверсифицировать инвестиции в уран, добавил он.

Orano в Нигере владеет контрольными пакетами акций компаний-операторов действующего рудника Somair, закрытого в настоящее время рудника Cominak, и замороженного с 2015 года проекта Imouraren. Компания работает в африканской стране более 50 лет. Во французской структуре заявили, что им неизвестно о каких-либо контактах между нигерийскими и российскими компаниями. При этом в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) осведомлены о потенциальной смене владельца урановых активов в Нигере, сообщил источник в дипломатических кругах.

В апреле сенат США одобрил законопроект, запрещающий импорт урана из России. При этом американское законодательство включает положение, позволяющее делать исключения до 2027 года, если они отвечают национальным интересам США.

Ранее немецкое издание Der Spiegel указало на зависимость Европы от поставок урана из России. Большинство европейских реакторов в Европе требуют топливных элементов, производимых дочерней компанией «Росатома», отметила газета. Конструкция многих электростанций в Евросоюзе российская или советская, для них необходимы специальные гексагональные топливные элементы.