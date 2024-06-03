Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:54, 3 июня 2024Экономика

Россия захотела перехватить у Франции контроль над добычей урана в Африке

Bloomberg: РФ может перехватить у Франции контроль над добычей урана в Нигере

Фото: Joe Penney / Reuters

Россия захотела перехватить управление добычей урана в Нигере, контролируемое Францией. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По словам инсайдера в Москве, российская госкомпания «Росатом» ведет переговоры с военными властями африканской страны по поводу покупки активов, принадлежащих французской Orano SA, они находятся на ранней стадии. Европейский дипломат в беседе с изданием, в свою очередь, заявил, что стороны, вероятно, обсуждали в основном разрешения на добычу полезных ископаемых. По данным Всемирной ядерной ассоциации, на долю Нигера в 2022 году пришлось около 4 процентов всего мирового производства урана.

Ядерный аналитик из берлинского Фонда Карнеги Марк Хиббс отметил, что Россия наращивает свои экономические и военные связи в Африке, рассматривая континент как стратегическую инвестиционную возможность. Для «Росатома» присутствие в Нигере позволит диверсифицировать инвестиции в уран, добавил он.

Материалы по теме:
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024

Orano в Нигере владеет контрольными пакетами акций компаний-операторов действующего рудника Somair, закрытого в настоящее время рудника Cominak, и замороженного с 2015 года проекта Imouraren. Компания работает в африканской стране более 50 лет. Во французской структуре заявили, что им неизвестно о каких-либо контактах между нигерийскими и российскими компаниями. При этом в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) осведомлены о потенциальной смене владельца урановых активов в Нигере, сообщил источник в дипломатических кругах.

В апреле сенат США одобрил законопроект, запрещающий импорт урана из России. При этом американское законодательство включает положение, позволяющее делать исключения до 2027 года, если они отвечают национальным интересам США.

Ранее немецкое издание Der Spiegel указало на зависимость Европы от поставок урана из России. Большинство европейских реакторов в Европе требуют топливных элементов, производимых дочерней компанией «Росатома», отметила газета. Конструкция многих электростанций в Евросоюзе российская или советская, для них необходимы специальные гексагональные топливные элементы.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      «Все семь столпов ядерной защиты нарушены». Глава МАГАТЭ заявил о нестабильной ситуации на Запорожской АЭС

      НАСА утвердило новую дату запуска Starliner

      В Австрии не стало единственной в истории страны женщины-канцлера

      Россиянин погиб при атаке дрона-камикадзе ВСУ на движущийся автомобиль

      49-летняя Яна Рудковская и ее мать показали фигуры в купальниках

      Украинский беспилотник атаковал российский регион

      Белый дом назвал состав делегации на мирной конференции по Украине

      Мигрант объяснил высадку из такси говоривших про «Крокус» участников СВО

      Избитый немцами 18-летний «мастер доносов» попал под суд

      Бывшая соратница Пригожина рассказала о тревожной обстановке в преддверии мятежа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше