Названы вредные для ноутбука режимы работы

Life.ru: полная разрядка аккумулятора ноутбука может навредить устройству

При работе дома ноутбук следует держать подключенным к сети. Об этом в разговоре с изданием Life.ru заявил техноэксперт сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» Сергей Биржевой.

По словам Биржевого, при подобном использовании аккумулятор устройства всегда будет заряжен. Также специалист предостерег от полной разрядки аккумулятора — из-за этого батарея может повредиться. Эксперт назвал жару одной из главных причин выхода ПК из строя, в связи с чем он посоветовал не блокировать вентиляционные отверстия при работе с гаджетом на коленях.

Сергей Биржевой рекомендовал владельцам компьютеров не переводить девайсы в спящий режим, если они надолго оставляют устройство без работы. «Такая "спящая активность" отражается на сроке службы аккумулятора и SSD жесткого диска, используемого в новых моделях», — отметил специалист.

Также Биржевой посоветовал не ставить рядом с компьютером напитки, не держать ноутбук за экран, не ставить его рядом с электроприборами, не хлопать крышкой.

Ранее журналисты издания XDA перечислили компоненты и детали, которые могут навредить современному компьютеру. К ним специалисты отнесли избыточно мощные блоки питания, массивные системы жидкостного охлаждения, провода с подсветкой.