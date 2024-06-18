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12:16, 18 июня 2024Наука и техника

Названы вредные для ноутбука режимы работы

Life.ru: полная разрядка аккумулятора ноутбука может навредить устройству

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

При работе дома ноутбук следует держать подключенным к сети. Об этом в разговоре с изданием Life.ru заявил техноэксперт сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» Сергей Биржевой.

По словам Биржевого, при подобном использовании аккумулятор устройства всегда будет заряжен. Также специалист предостерег от полной разрядки аккумулятора — из-за этого батарея может повредиться. Эксперт назвал жару одной из главных причин выхода ПК из строя, в связи с чем он посоветовал не блокировать вентиляционные отверстия при работе с гаджетом на коленях.

Сергей Биржевой рекомендовал владельцам компьютеров не переводить девайсы в спящий режим, если они надолго оставляют устройство без работы. «Такая "спящая активность" отражается на сроке службы аккумулятора и SSD жесткого диска, используемого в новых моделях», — отметил специалист.

Также Биржевой посоветовал не ставить рядом с компьютером напитки, не держать ноутбук за экран, не ставить его рядом с электроприборами, не хлопать крышкой.

Ранее журналисты издания XDA перечислили компоненты и детали, которые могут навредить современному компьютеру. К ним специалисты отнесли избыточно мощные блоки питания, массивные системы жидкостного охлаждения, провода с подсветкой.

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      Андрей Ставицкий
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