Полковник высказался о сроках обучения украинских пилотов F-16

Полковник Литовкин: нельзя научить украинцев управлять F-16 за полгода

Обучение пилотов управлению американскими истребителями F-16 — очень долгий процесс, который может занимать от года и больше, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он также добавил, что у украинских специалистов также могла возникнуть проблема со знанием английского языка.

«Даже опытному пилоту, который уже умеет летать на истребителях, требуется от года и больше для обучению работе с F-16. Также нужно знать не просто английский, а военно-технический английский. Как выучили этот язык украинские летчики — вопрос. Именно это может быть причиной того, что американцы "задерживают" обучение пилотов», — считает полковник.

Он добавил, что работа с F-16 требует усвоения большого числа навыков: пилотам необходимо научиться не просто взлетать и садиться, но также вести воздушный бой в одиночку и в паре, в звене, в эскадрилье и так далее.

«Есть такой председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. Он — профессиональный летчик. Но даже ему, чтобы пересесть на F-16 потребовался год обучения. Ему, профессионалу, который и так знает военно-технический английский. Так что рассуждать о том, что украинцы должны были освоить эти истребители за полгода могут только люди недалекие», — уверен Литовкин.

Ранее депутат Верховной Рады Александра Устинова заявила, что США намеренно задерживают обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16. Она назвала это «полностью политическим вопросом».

