Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:34, 18 июня 2024Бывший СССР

Офицер ВС России рассказал подробности о вхождении войск в Авдеевку

Офицер ВС России Ставничий: войска часто использовали трубу для входа в Авдеевку

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России постоянно использовали подземную трубу для входа в Авдеевку и снабжения войск. Об этом заявил лейтенант ВС России Андрей Ставничий Telegram-каналу «Герои спецоперации Z».

Ставничий рассказал об использовании подземных коммуникаций, по которым штурмовики ВС России смогли обойти оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проникнуть в район «Царская охота». По его словам, российские военные часто использовали трубу даже после появления публичной информации.

«Все равно по этой трубе бегали. Эвакуация, поднос боекомплекта, всего-всего», — подчеркнул офицер. Он добавил, что только перед взятием города под контроль ВС России сделали упор на снабжение по земле.

Ранее военный эксперт Евгений Норин назвал ярким моментом атаку через подземную трубу на опорник «Царская охота» в Авдеевке. По его мнению, эпизод показывает организованный характер.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве после нападения на «Крокус» планировался еще один теракт. Какую роль сыграла Турция в его предотвращении?

      Медведев уличил США в управлении всеми процессами на Украине

      Путин назвал приоритет России на XXI век

      Россиянин сообщил о планах взорвать здание ФСБ и попал под следствие

      Устойчивость рубля к санкциям оценили

      Польские фермеры решили отпугнуть мигрантов свиным навозом

      Дина Саева объяснила неожиданные изменения во внешности

      Польским пограничникам разрешат свободнее пользоваться оружием

      В США заявили о приближении к катастрофе из-за политики в отношении Украины

      Женщина пошла к врачу и узнала о «вампирских генах» своей семьи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше