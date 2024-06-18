Офицер ВС России рассказал подробности о вхождении войск в Авдеевку

Офицер ВС России Ставничий: войска часто использовали трубу для входа в Авдеевку

Вооруженные силы (ВС) России постоянно использовали подземную трубу для входа в Авдеевку и снабжения войск. Об этом заявил лейтенант ВС России Андрей Ставничий Telegram-каналу «Герои спецоперации Z».

Ставничий рассказал об использовании подземных коммуникаций, по которым штурмовики ВС России смогли обойти оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проникнуть в район «Царская охота». По его словам, российские военные часто использовали трубу даже после появления публичной информации.

«Все равно по этой трубе бегали. Эвакуация, поднос боекомплекта, всего-всего», — подчеркнул офицер. Он добавил, что только перед взятием города под контроль ВС России сделали упор на снабжение по земле.

Ранее военный эксперт Евгений Норин назвал ярким моментом атаку через подземную трубу на опорник «Царская охота» в Авдеевке. По его мнению, эпизод показывает организованный характер.