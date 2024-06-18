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17:48, 18 июня 2024Интернет и СМИ

В России прошли похороны погибшего в ДНР оператора НТВ

Церемония прощания с оператором НТВ Кожиным прошла в «Останкино»

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В России состоялись похороны оператора НТВ Валерия Кожина, погибшего в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 18 июня, сообщает ТАСС.

«Сегодня (...) Валерий Кожин был похоронен на своей малой родине — в городе Калязине», — сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу правительства Тверской области.

Ранее в этот же день в телецентре «Останкино» прошла церемония прощания с Кожиным. У его портрета расположили венки от президента России Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина и коллег из других медиакомпаний.

Двое сотрудников НТВ — Валерий Кожин и Алексей Ивлиевбыли ранены в Горловке 13 июня. Сообщалось, что они получили минно-взрывные раны предварительно в результате атаки украинского беспилотника. Позже стало известно, что Кожин скончался. Сообщалось, что врачи несколько часов боролись за его жизнь. Ему было 46 лет. Его коллега Ивлиев лишился руки.

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