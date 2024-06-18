Орбан заявил об игнорировании реальности в Евросоюзе

Орбан: новое руководство ЕС сохранит курс на продолжение конфликта на Украине

Новое руководство Евросоюза сохранит курс на продолжение конфликта на Украине, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети X.

«Они игнорируют реальность, игнорируют результаты европейских выборов и игнорируют волю европейского народа. Не будем наивными: они по-прежнему будут поддерживать миграцию и направлять все больше денег и оружия на войну между Россией и Украиной», — говорится в публикации.

Утром 17 июня Financial Times сообщила, что лидеры стран Евросоюза поддержат возможное переизбрание главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок. Главы 27 стран планировали «оказать политическую поддержку» ей во время неформального ужина вечером 17 июня в Брюсселе, отмечала газета. Во время этого же мероприятия должны были обсуждаться кандидатуры на пост главы Европейского совета, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Вечером этого же дня глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС пока не достигли договоренности по кандидатуре будущей главы Еврокомиссии.