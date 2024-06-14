«Время метрополий истекло». Медведев написал статью о неоколониализме Запада и новом миропорядке. Каким он его видит?

Медведев: миру необходимо окончательно избавиться от наследия колониализма

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал статью под названием «Время метрополий истекло», в которой заявил о необходимости окончательного избавления от наследия колониальной системы для человечества.

Западный мир переходит к глобальному неоколониализму

Медведев рассказал, что термин «неоколониализм» обозначает взятый в середине ХХ века бывшими метрополиями курс на сдерживание развития молодых наций, едва ставших независимыми, и на возмещение собственного ущерба, понесенного в результате деколонизации, а также на вмешательство во внутренние дела независимых государств.

Теперь же западный мир переходит к глобальному неоколониализму, то есть «системе неравноправных экономических и политических отношений, навязанной западными странами остальному миру, основанной на их военной мощи, деятельности западного капитала, международных финансовых организаций», пишет в статье Медведев.

В частности, Запад кредитует страны глобального Юга для сохранения там собственного влияния. В результате они из-за долговой нагрузки не могут в полной мере быть самостоятельными. Принимая то или иное решение, они ориентируются на «мнение своих кредиторов», подчеркнул Медведев.

Западные неоколонизаторы не знают границ

По словам политика, амбиции западных неоколонизаторов не знают границ, они уже вплотную приблизились к территории России.

Амбиции новых метрополий не знают пределов — ни экономических, ни политических. А сами неоколонизаторы не желают соблюдать всем известные стратегические границы других государств. Приходится признать: неоколониализм уже давно вплотную приблизился и к рубежам нашей страны Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

При этом политик назвал Соединенные Штаты глобальной санкционной неометрополией, поскольку они активно применяют не только первичные, но и вторичные санкции, подрывая суверенитет третьих стран.

Зампред Совбеза подчеркнул, что первым шагом в приближении к границам России стало разжигание «цветных революций» в Грузии и на Украине.

Медведев высказался о евроинтеграции постсоветских стран

Среди прочего Медведев затронул и тему евроинтеграции ряда постсоветских государств, в частности, Армении и Молдавии.

Так, по его мнению, самым вероятным сценарием евроинтеграции для Молдавии может стать превращение в северо-восточную окраину Румынии. Он напомнил об оккупации Бессарабии румынским режимом в 1918—1940 и в 1941—1944 годах, когда проводились массовые репрессии и насильственная румынизация населения.

Наивно думать, что на этот раз «отношение к молдавскому населению окажется принципиально иным», а президент Молдавии Майя Санду ведет страну «прямиком в неоколониальное рабство», полагает Медведев.

Также, указал он, Запад обещает Армении золотые горы и членство в Евросоюзе в обмен на полную лояльность. Однако это лишь приманка в мышеловке, и Запад никогда не откроет для Еревана двери «клуба избранных».

Что касается освобождения от неоколониальных оков Запада Украины, то это можно осуществить путем выполнения задач специальной военной операции (СВО), считает Медведев.

В итоге государственного переворота в феврале 2014 года страна полностью потеряла политическую субъектность. Над республикой было фактически установлено внешнее управление, примеров которому не счесть и по всему миру Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Выполнение задач СВО зампред Совбеза России видит единственным решением этой проблемы для Украины.

Потребность в избавлении от колониализма растет

При этом, уверен Медведев, все больше стран в мире хотят освободиться от наследия колониальной системы и продолжить существовать по принципам суверенного равенства.

Все больше стран на планете выражают свое стремление жить в мировом сообществе, свободном от наследия колониальной системы и основанном на принципах инклюзивной многосторонности, суверенного равенства, мирного сосуществования и взаимного уважения между странами с разными политическими и социальными системами Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Поэтому, считает политик, в ближайшее время будет формироваться новая система международных отношений, основанная на принципах уважения и благожелательного невмешательства, и где не будет места санкциям, эксплуатации и лжи.

В формировании такой системы Медведев видит один из путей «решения задач по устранению социально-экономических проявлений неоколониализма». По его мнению, многополярная глобализация, которая «в ускоренном темпе идет на смену полному несправедливости моноцентричному западному универсализму», предполагает создание абсолютно новой диалоговой парадигмы. При этом ее основы уже заложены, отметил Медведев.