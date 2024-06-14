Медведев: амбиции западных неоколонизаторов не знают границ

Амбиции западных неоколонизаторов не знают границ, они уже вплотную приблизились к территории России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (Совбез) России Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».

«Амбиции новых метрополий не знают пределов — ни экономических, ни политических. А сами неоколонизаторы не желают соблюдать всем известные стратегические границы других государств. Приходится признать: неоколониализм уже давно вплотную приблизился и к рубежам нашей страны», — написал Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что первым шагом в приближении к границам России стало разжигание «цветных революций» в Грузии и на Украине.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятие закона об иностранных агентах в республике поможет предотвратить революцию и беспорядки в стране. Кобахидзе заявил об отсутствии аргументов против принятия закона у его оппонентов. Политик добавил, что предлагал публичное обсуждение инициативы, но никто не откликнулся на предложение.

