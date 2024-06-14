Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:42, 14 июня 2024Интернет и СМИ

Медведев заявил о безграничности западного неоколониализма

Медведев: амбиции западных неоколонизаторов не знают границ

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Амбиции западных неоколонизаторов не знают границ, они уже вплотную приблизились к территории России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (Совбез) России Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».

«Амбиции новых метрополий не знают пределов — ни экономических, ни политических. А сами неоколонизаторы не желают соблюдать всем известные стратегические границы других государств. Приходится признать: неоколониализм уже давно вплотную приблизился и к рубежам нашей страны», — написал Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что первым шагом в приближении к границам России стало разжигание «цветных революций» в Грузии и на Украине.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятие закона об иностранных агентах в республике поможет предотвратить революцию и беспорядки в стране. Кобахидзе заявил об отсутствии аргументов против принятия закона у его оппонентов. Политик добавил, что предлагал публичное обсуждение инициативы, но никто не откликнулся на предложение.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев назвал условие освобождения Украины от западных оков

      Медведев заявил о растущей потребности в избавлении от колониализма

      В Белгородской области отменили ракетную опасность

      В США призвали заморозить конфликт на Украине

      Азербайджан обвинили в пытках экс-главы правительства Карабаха

      Ракетную опасность объявили в двух российских регионах

      В МИД РФ раскритиковали реакцию ООН на нападение на российских журналистов

      Медведев прокомментировал новое мироустройство

      Медведев высказался о вступлении Армении и Украины в ЕС

      У горящего здания бывшего ОКБ Сухого обрушилась кровля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше