Премьер Грузии рассказал о предотвращении революции в стране

Премьер Грузии Кобахидзе: принятие закона об иноагентах предотвратит революцию

Принятие закона об иностранных агентах в Грузии поможет предотвратить революцию и беспорядки в стране. Об этом рассказал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, сообщает РИА Новости.

Кобахидзе заявил об отсутствии аргументов против принятия закона у его оппонентов. Политик добавил, что предлагал публичное обсуждение инициативы, но никто не откликнулся на предложение.

«У прозрачности [иностранного финансирования] нет альтернативы, альтернативы нет и у предотвращения революции и беспорядков», — заявил грузинский премьер. Он подчеркнул, что закон об иноагентах служит именно этой цели.

Ранее Кобахидзе заявил об уничтожении Украины после Майдана в 2014 году. По его словам, власти Грузии сделают все, чтобы не допустить Майдана в стране.