Медведев предрек Молдавии превращение в северо-восточную окраину Румынии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты» заявил, что самым вероятным сценарием евроинтеграции для Молдавии может стать превращение в северо-восточную окраину Румынии.

Он подчеркнул, что периоды оккупации Бессарабии бухарестским режимом — с 1918 по 1940 годы и с 1941 по 1944 годы — сопровождались массовыми репрессиями и насильственной румынизацией населения. По его мнению, наивно думать, что на этот раз «отношение к молдавскому населению окажется принципиально иным».

Медведев отметил, что президент Молдавии Майя Санду ведет страну «прямиком в неоколониальное рабство».

Ранее в Молдавии захотели ввести уголовную ответственность за отказ от вступления в Европейский союз. Предполагалось, что власти будут нести ответственность, если решат свернуть с курса евроинтеграции, так как она будет провозглашена «единственно возможным курсом страны».