Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:48, 18 июня 2024Ценности

Перечислены самые необходимые предметы гардероба для отпуска

Стюардесса Кейт Честейн посоветовала взять платье-кафтан в отпуск

Фото: «Лента.ру»

Стюардесса Кейт Честейн перечислила самые необходимые предметы гардероба для отпуска. Соответствующий материал публикует People.

Так, специалистка заявила, что если взять несколько определенных вещей, то можно собрать образ для любого повода на отдыхе. Так, она посоветовала приобрести небольшую сумку через плечо. «Я могу потерять свой чемодан, но пока у меня есть такой аксессуар, в котором находится самое необходимое — паспорт, деньги, — тогда я могу купить и все остальное», — пояснила она.

Материалы по теме:
Ниже пояса. Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
Ниже пояса.Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
17 мая 2021
Любовь и угги Самая уродливая обувь на свете вновь захватила женские ноги
Любовь и уггиСамая уродливая обувь на свете вновь захватила женские ноги
5 февраля 2018

Помимо этого, эксперт призвала складывать в чемодан платье-кафтан, платье макси на тонких бретелях и сандалии без шнуровки.

Помимо этого, для более официальных выходов Честейн порекомендовала взять эспадрильи на танкетке. В заключение собеседница издания отметила, что важно взять большую вместительную сумку и черное бикини.

В феврале блогерша раскрыла секреты сбора чемодана в отпуск. Инфлюэнсерша рассказала, что регулярно путешествует по миру, в связи с чем выработала для себя несколько действенных правил по выбору и упаковке одежды для комфортной поездки. Так, она посоветовала размещать нижнее белье и носки в боковых и передних карманах чемодана, чтобы сэкономить место в основном отсеке.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Причиной массового отравления россиян стал один ингредиент салата. Что едва не лишило их жизни?

      Москвичам пообещали похолодание

      Склонявший детей к суициду участник СВО рассказал о штурмах под детские песни

      Двое мужчин захлебнулись в цистерне с навозом

      Россиян предупредили о поддельном приложении Сбера в AppStore

      Британский политик объяснил восхваление Гитлера однопартийцами административной ошибкой

      Обнаружен самый далекий взрыв белого карлика

      В России отреагировали на призыв Китая к НАТО переосмыслить действия на Украине

      Рогов заявил о полном выведении ДнепроГЭС из строя

      Военный эксперт назвал препятствие для военного сотрудничества России и КНДР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше