Путин назвал приоритет России на XXI век

Президент РФ Владимир Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России на весь XXI век. Об этом сообщают «Известия».
По словам Путина, Дальневосточный федеральный округ (ДФО) демонстрирует хорошие темпы развития в сравнении с другими регионами. Также он сообщил о принятом решении построить в ДФО еще одну верфь.
Во вторник, 18 июня, глава государства прибыл в Якутию.
Во время встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым Путин поднял вопрос строительства моста через Лену. Глава республики доложил президенту о необходимости возведения объекта, который, по его словам, обеспечит региону прирост валового продукта на три процента. Путин кивком головы поддержал главу Якутии в этом вопросе.