Роналду выйдет в основном составе сборной Португалии на матч с Чехией на Евро-2024

Криштиану Роналду начнет матч португальцев с чехами на Евро-2024 с первых минут

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выйдет в основном составе на матч первого круга группового этапа с Чехией на Евро-2024. Об этом сообщает Sport24.

Для 39-летнего Роналду нынешний чемпионат Европы станет шестым в карьере. Вместе с Роналду с первых минут на поле выйдет 41-летний защитник Пепе, который в таком случае станет самым возрастным игроком в истории Евро. Матч группы F между Португалией и Чехией начнется в 22:00 по московскому времени.

17 июня главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес запретил друзьям Роналду жить в одном отеле с национальной сборной на Евро-2024. Специалист объяснил, что таким образом он хочет улучшить концентрацию самого Роналду и его партнеров по сборной. Отмечалось, что нападающий отнесся к этой мере с пониманием.

Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Действующими чемпионами Европы являются итальянцы.