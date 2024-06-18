Сборная Грузии забила первый гол на Евро в своей истории

Грузия забила первый гол на Евро в своей истории, туркам забил Микаутадзе

Сборная Грузии забила первый гол на чемпионате Европы по футболу в своей истории. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Автором первого забитого мяча команды на Евро-2024 стал нападающий Жорж Микаутадзе. На 32-й минуте встречи с командой Турции он замкнул прострел Георгия Кочорашвили.

На момент публикации новости счет в матче 1:1. Гол в составе сборной Турции на 25-й минуте забил Мерт Мюльдюр.

До матча грузинские и турецкие фанаты устроили драку на стадионе «Сигнал Идуна Парк», принимающем игру. На опубликованных в сети кадрах видно, как болельщики двух команд дерутся на границе секторов арены. Кроме того, они бросают друг в друга посторонние предметы.

Сборная Грузии является единственным дебютантом нынешнего чемпионата Европы. Команда под руководством французского тренера Вилли Саньоля выступает в группе F, где ее соперниками, помимо турок, станут сборные Португалии и Чехии.

Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.

