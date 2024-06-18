Стилистка перечислила россиянкам самую модную обувь на лето

Стилист Евгения Постникова посоветовала носить балетки из сетки летом

Стилист-имиджмейкер Евгения Постникова перечислила россиянкам самую модную обувь на лето. Соответствующий материал публикует «Москва-24».

В первую очередь специалистка посоветовала носить балетки из сетки или с острым носком. По ее словам, их можно внедрять в разные образы. Помимо этого, эксперт призвала пополнить гардероб школьными кедами в стиле 1980-х.

«Актуальными этим летом будут и шлепки на платформе с перемычкой между пальцами — вроде "вьетнамок". В них очень удобно и комфортно. А шлепки на небольшой платформе хорошо подойдут к женственным платьям», — заявила она.

Кроме того, Постникова обратила внимание на ботильоны с открытыми мысом и пяткой, которые удачно сочетаются с короткими юбками и платьями в стиле бохо. Вдобавок стилистка внесла в список босоножки на тонких ремешках и небольшом каблуке.

В заключение собеседница издания назвала модными слингбэки с острым мысом (туфли с открытой пяткой и миндалевидным носком — прим. «Ленты.ру»).

Ранее в июне стилист призвал россиянок носить вязанные крючком вещи. По словам Алеко Надиряна, инфлюэнсеры массово дополняют образы вязаными сумками и вязаными панамами.