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12:50, 18 июня 2024Экономика

Устойчивость рубля к санкциям оценили

Эксперт Bloomberg Исаков: рубль стал одной из самых крепких валют

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Рубль стал одной из самых крепких валют среди стран с развивающимися рынкам даже на фоне санкций. Устойчивость национальной валюты к новым ограничениям оценил главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков, которого цитирует «Российская газета».

По словам эксперта, последний раунд санкций повредит больше импортерам, чем экспортерам. Все дело в решимости Минфина США применять вторичные ограничения к иностранным банкам, которые нарушают санкционный режим. Это затруднит расчеты по импорту. Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков тоже считает, что платежи по импорту снижаются из-за вторичных санкций. В итоге в РФ образовался большой навес валюты — все хотят избавиться от долларов и евро. И если импорт не восстановится, то рубль еще долго будет крепким.

Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев обратил внимание, что на Мосбирже, где продолжают торговаться юань, а также фьючерсы на доллар и евро, рубль выглядит даже устойчивее, чем в официальных сводках Центрального банка РФ. Эмоции остывают, банки понижают обменные курсы, а поток желающих прибрести доллары и евро иссякает. Кроме того, вот-вот начнется налоговый период, когда рубль обычно укрепляется, так как экспортеры наращивают продажу валюты.

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В свою очередь главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец подчеркнула, что в последние два года стало все сложнее вывести валюту из России за границу, чтобы ее потом там как-то использовать. Непросто найти ей выгодное применение и внутри России. Как следствие, люди распродают оставшиеся у них доллары и евро.

Ранее Центробанк РФ заявил, что реальный эффективный курс рубля вырос в мае 2024 года на 2,1 процента. По итогам января-мая 2024 года российская валюта укрепилась на 2,3 процента.

После того, как Минфин США ввел санкций в отношении Мосбиржи и на ее площадке прекратились торги долларами и евро, разница курсов при покупке и продаже валюты в крупнейших российских банках выросла в среднем до 10 рублей.

С тех пор покупка и продажа этих валют происходит на внебиржевом рынке, а Банк России устанавливает курс на основании банковской отчетности и сведений, поступающих от платформ внебиржевых торгов.

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