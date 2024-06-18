В России появился смерч и попал на видео

Под Магнитогорском заметили смерч

В районе Магнитогорска заметили смерч. Видео с редким погодным явлением опубликовал Telegram-канал «Челябинск с огоньком».

Необычное явление увидели в районе деревни Наваринка. На кадрах видно, что огромный вихрь образовался над полем.

Ранее смерч появился в Агаповском районе Челябинской области и в Абзелиловском районе Башкирии.

Ученые предупреждают, что из-за глобального потепления количество смерчей в России будет расти. По словам замдиректора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александра Чернокульского, в Москве и области формируется 7,5 смерча разных категорий в год, в целом в России происходит около 300 смерчей в год, сильных — порядка 30-50.