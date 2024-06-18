Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:14, 18 июня 2024Наука и техника

В США рассказали о лидерстве России в области БНТС

Defense News: до начала СВО Россия была мировым лидером в области БНТС

Фото: Kirill Borisenko / Wikimedia

До начала специальной военной операции (СВО) Россия была одним из мировых лидеров в области беспилотных наземных транспортных средств (БНТС). Об этом американскому изданию Defense News рассказал эксперт по обороне Сэмюэл Бендетт.

«До начала СВО российские военные были одним из мировых лидеров в исследованиях, разработке и оценке БНТС. Они разработали несколько типов [таких аппаратов] и начали их испытания, но делали это в очень ограниченном формате», — заявил специалист.

По его словам, российской стороне могло не хватить времени для разработки тактики и концепции интеграции большого числа БНТС в общевойсковые формирования.

В сентябре 2021-го Бендетт подчеркнул, что российские боевые роботы «Уран-9» и «Нерехта» в ходе стратегических учений «Запад-2021» выполняли разнообразные задачи. Так, помимо огневой поддержки и разведки, которую обеспечивали боевые БНТС, они использовались для разминирования.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Более 150 россиян отравились салатами в четырех регионах. Число случаев ботулизма продолжает расти. Чем он опасен?

      В России предложили пересмотреть налоги для иностранных IT-компаний

      Назван срок стабилизации цен на жилье в России

      Раскрыты сроки выхода новой версии Windows 11

      МОК установил дедлайн подачи заявок на Олимпиаду для россиян в нейтральном статусе

      Италия опровергла обсуждение ядерного оружия в НАТО

      Экс-главу миграционной службы Украины заподозрили в хищении 88 миллионов гривен

      Раскрыты сроки открытия дилерского центра Lada в ОАЭ

      Россиянин обманом продал 48 чужих машин и получил более 37 миллионов рублей

      Трое россиян зашли в приграничную зону и подорвались на мине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше