В США рассказали о лидерстве России в области БНТС

Defense News: до начала СВО Россия была мировым лидером в области БНТС

До начала специальной военной операции (СВО) Россия была одним из мировых лидеров в области беспилотных наземных транспортных средств (БНТС). Об этом американскому изданию Defense News рассказал эксперт по обороне Сэмюэл Бендетт.

«До начала СВО российские военные были одним из мировых лидеров в исследованиях, разработке и оценке БНТС. Они разработали несколько типов [таких аппаратов] и начали их испытания, но делали это в очень ограниченном формате», — заявил специалист.

По его словам, российской стороне могло не хватить времени для разработки тактики и концепции интеграции большого числа БНТС в общевойсковые формирования.

В сентябре 2021-го Бендетт подчеркнул, что российские боевые роботы «Уран-9» и «Нерехта» в ходе стратегических учений «Запад-2021» выполняли разнообразные задачи. Так, помимо огневой поддержки и разведки, которую обеспечивали боевые БНТС, они использовались для разминирования.