В США заявили о выгоде Ким Чен Ына от визита Путина

FT: визит Путина в Северную Корею показывает силу Ким Чен Ына

Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею показывает силу лидера страны Ким Чен Ына как международной, так и внутренней аудитории. Об этом заявила старший научный сотрудник аналитического центра Центра Стимсона Дженни Таун, передает газета Financial Times (FT).

«Ким Чен Ын многое получает от отношений с Россией. Выход из очень трудного периода пандемической изоляции и после неудачных переговоров с США и Южной Кореей, возможность встретиться с Путиным — это для него одна большая политическая победа», — рассказала аналитик.

Таун также подчеркнула, что приезд Путина в Пхеньян создает образ особой значимости Ким Чен Ына в международных делах.

Российский лидер прилетит в КНДР поздно вечером 18 июня. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что основная программа визита начнется 19 июня. Сначала состоится церемония официальной встречи, затем пройдут переговоры между делегациями. По итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын выступят перед СМИ.

Также в преддверии визита российский лидер принял предложение МИД России и распорядился подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР.