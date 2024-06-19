Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:30, 19 июня 2024Мир

Аргентина отказалась поставлять военную помощь Украине

Администрация президента: Аргентина не будет поставлять военную помощь Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Аргентина не будет поставлять военную помощь Украине и вмешиваться в конфликт. Об этом заявил официальный представитель администрации президента страны Мануэль Адорни, его цитирует ТАСС.

«Мы не будем предоставлять никакую военную помощь. Мы предложим гуманитарную поддержку, помощь в логистике и разминировании территории», — заявил Адорни.

Представитель администрации президента добавил, что Аргентина не намерена «каким-либо способом вмешиваться в военный конфликт». По словам Адорни, действия его страны по отношению к России не являются враждебными, так как «враждебные действия — это отправка вооружений, участие в военном конфликте».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Аргентина присоединилась к контактной группе по вопросам обороны Украины.

14 июня посол России в Аргентины Дмитрий Феоктистов заявил, что латиноамериканская страна пообещала не передавать Киеву военные самолеты. Он добавил, что сближение Аргентины и НАТО вызывает у России разочарование.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Виновники массового отравления россиян салатами попытались уничтожить улики. Повар планировал сбежать из России

      Назван простой способ борьбы с пустоцветами на огурцах

      Дроны ВСУ атаковали соседнее здание во время разговора российского губернатора с жителями

      Взрывы во Львовской области прокомментировали

      Названы самые необычные виды мороженого в России

      Семью отравила мебель в новой квартире

      Бежавшего в Норвегию вагнеровца посадили

      Обнаружены взаимодействующие с материей горячие нейтрино

      Новую выплату для многодетных семей введут в одном российском регионе

      Инстасамка снялась в купальнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше