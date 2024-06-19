Аргентина отказалась поставлять военную помощь Украине

Администрация президента: Аргентина не будет поставлять военную помощь Украине

Аргентина не будет поставлять военную помощь Украине и вмешиваться в конфликт. Об этом заявил официальный представитель администрации президента страны Мануэль Адорни, его цитирует ТАСС.

«Мы не будем предоставлять никакую военную помощь. Мы предложим гуманитарную поддержку, помощь в логистике и разминировании территории», — заявил Адорни.

Представитель администрации президента добавил, что Аргентина не намерена «каким-либо способом вмешиваться в военный конфликт». По словам Адорни, действия его страны по отношению к России не являются враждебными, так как «враждебные действия — это отправка вооружений, участие в военном конфликте».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Аргентина присоединилась к контактной группе по вопросам обороны Украины.

14 июня посол России в Аргентины Дмитрий Феоктистов заявил, что латиноамериканская страна пообещала не передавать Киеву военные самолеты. Он добавил, что сближение Аргентины и НАТО вызывает у России разочарование.