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18:01, 19 июня 2024Спорт

Хорватия на 95-й минуте упустила победу над Албанией на Евро-2024

Хорватия упустила победу над Албанией на Евро-2024, пропустив на 95-й минуте

Фото: Carmen Jaspersen / Reuters

Сборная Хорватии сыграла вничью с Албанией во втором туре группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 19 июня и завершилась со счетом 2:2. В первом тайме Казим Лячи вывел албанцев вперед. На 74-й минуте Андрей Крамарич восстановил равенство, а спустя две минуты полузащитник сборной Албании Клаус Гясула поразил собственные ворота. Победу хорваты упустили в добавленное время: Гясула отметился голом в чужие ворота.

Хорватия и Албания набрали первые очки на турнире, в группе B лидируют Италия и Испания, которые проведут очную встречу во втором туре 20 июня. Они имеют в активе по три очка.

Хорваты в заключительном туре 24 июня сыграют с Италией. Албанцы в тот же день встретятся с Испанией.

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      Алексей Гусев
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