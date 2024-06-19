Медведев проиграл 42-й ракетке мира на турнире ATP

Даниил Медведев проиграл 42-й ракетке мира Чжичжэню на турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев проиграл представителю Китая Чжану Чжичжэню во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 19 июня и продлилась три сета. Российский спортсмен потерпел поражение со счетом 3:6, 6:2, 6:7. В решающей партии Медведев вел на тай-брейке со счетом 4:1. Теннисисты провели на корте 2 часа и 5 минут.

42-я ракетка мира Чжичжэнь вышел в третий круг, где сыграет с американцем Кристофером Юбэнксом. Встреча состоится 21 июня.

Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP. Ранее стало известно, что россиянин включен в заявку на летние Олимпийские игры в Париже.