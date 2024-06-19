На МКС заменили датчики дыма

«Роскосмос»: космонавты на МКС провели плановую замену датчиков дыма

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) провели плановую замену датчиков дыма. Об этом сообщает в Telegram госкорпорация «Роскосмос».

Соответствующее оборудование в служебном модуле «Звезда» фиксирует наличие в атмосфере видимого дыма. «При достижении определенного уровня задымленности атмосферы, датчик выдает сигнал в бортовую вычислительную систему, где формируется аварийная сигнализация», — сказал космонавт Олег Кононенко.

Ранее официальный аккаунт МКС в соцсети X опроверг сообщения о чрезвычайной ситуации на станции. По словам представителя НАСА, фрагмент переговоров при отработке учебного сценария внештатной ситуации на борту МКС попал в эфир прямой трансляции по ошибке.