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10:23, 19 июня 2024Культура

Киркоров оценил идею о введении дресс-кода для артистов

Филипп Киркоров поддержал предложение ввести дресс-код для артистов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Эстрадный певец Филипп Киркоров прокомментировал идею ввести дресс-код для артистов. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Артист отметил, что он соблюдает дресс-код. «Допустим, получая приглашение «самый шик» или Black Tie — я считаю совершенно бестактным надевать майку-алкоголичку», — сказал он.

Киркоров подчеркнул, что артисты должны подстраиваться, так как живут в «непростое время». «Главное — не пристраиваться. Есть поза, а есть позиция. Главное — не стоять в позе прачки», — добавил исполнитель.

Ранее российская поп-исполнительница Люся Чеботина пригрозила завершить свою карьеру, в случае если будет принят закон о дресс-коде для артистов.

4 июня сообщалось, что депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо министру культуры Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к внешнему виду артистов на публичных выступлениях.

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      Варвара Кошечкина
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