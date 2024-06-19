Появились новые данные о найденном на месте покушения на Киву пистолете

Пистолет, найденный рядом с убитым экс-депутатом Рады Кивой, принадлежал ему

Эксперты выяснили новые данные о пистолете ТТ, найденном на месте покушения на бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву в подмосковном Одинцово. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Исследование заняло несколько месяцев и в итоге показало, что оружие образца 1930 года находится в боевом состоянии, патроны были заряжены. Исходя из этого следствие предполагает, что пистолет приобрел сам Кива, носил с собой и собирался использовать для защиты, однако в момент нападения не успел им воспользоваться. Правоохранительные органы сейчас выясняют, кто мог продать экс-депутату оружие.

Кива был найден без признаков жизни с огнестрельными ранениями головы и груди на территории отеля «Величъ Country Club» в Подмосковье 6 декабря 2023 года. Ответственность за преступление взяли на себя украинские спецслужбы. Киллер еще не найден.

