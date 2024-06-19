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20:18, 19 июня 2024Наука и техника

«Ростех» покажет убийцу FPV-дронов в Белоруссии

«Ростех» покажет комплекс дистанционного управления подрывом снарядов в РБ

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Госкорпорация «Ростех» показала комплекс дистанционного управления временем подрыва снарядов, который может стать убийцей малоразмерных дронов, в Белоруссии (РБ). Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации.

«"Ростех" представляет на выставке "Национальная безопасность. Беларусь-2024" комплекс дистанционного управления временем подрыва снарядов, который повышает эффективность огня. Боеприпасы с управляемым подрывом имеют высокую точность поражения целей, так как срабатывают в нужный момент. Они позволяют эффективно поражать малоразмерные цели типа FPV-дронов», — говорится в сообщении.

В состав комплекса входит осколочно-фугасный снаряд с управляемым взрывателем и лазерный программатор, который передает снаряду данные о времени подрыва после вылета из ствола. Максимальная дальность стрельбы составляет четыре километра. Отмечается, что программирование боеприпаса при помощи лазерного луча не требует доработки орудия. Снаряды с управляемым взрывателем предназначены для автоматических пушек калибра 30 миллиметров.

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      Даниил Иринин
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