«Ростех» покажет убийцу FPV-дронов в Белоруссии

«Ростех» покажет комплекс дистанционного управления подрывом снарядов в РБ

Госкорпорация «Ростех» показала комплекс дистанционного управления временем подрыва снарядов, который может стать убийцей малоразмерных дронов, в Белоруссии (РБ). Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации.

«"Ростех" представляет на выставке "Национальная безопасность. Беларусь-2024" комплекс дистанционного управления временем подрыва снарядов, который повышает эффективность огня. Боеприпасы с управляемым подрывом имеют высокую точность поражения целей, так как срабатывают в нужный момент. Они позволяют эффективно поражать малоразмерные цели типа FPV-дронов», — говорится в сообщении.

В состав комплекса входит осколочно-фугасный снаряд с управляемым взрывателем и лазерный программатор, который передает снаряду данные о времени подрыва после вылета из ствола. Максимальная дальность стрельбы составляет четыре километра. Отмечается, что программирование боеприпаса при помощи лазерного луча не требует доработки орудия. Снаряды с управляемым взрывателем предназначены для автоматических пушек калибра 30 миллиметров.

В апреле индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что российские боевые машины пехоты БМП-3М, бронетранспортеры БТР-82А и боевые машины поддержки танков «Терминатор» получат снаряды с дистанционно управляемым взрывателем.