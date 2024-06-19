«Ростех» создал устройство «три в одном» для криптозащиты

«Ростех»: создано устройство «три в одном» для криптозащиты сетей спецсвязи

Специалисты холдинга «Росэлектроника» создали М-757А — новое устройство «три в одном», предназначенное для криптозащиты сетей специальной связи. Об этом в Telegram сообщает государственная корпорация «Ростех».

Устройство совмещает три функции. Во-первых, оно как IP-шифратор обеспечивает безопасное взаимодействие вычислительных сетей по протоколу IPv4. Во-вторых, устройство выступает межсетевым экраном в сетях связи с протоколами TCP/IP. В-третьих, оно действует как маршрутизатор, поддерживающий работу с 5 тысячами устройств и пропускной способностью 1 гигабит в секунду.

В госкорпорации подчеркнули, что все компоненты М-757А созданы в России.

В мае «Ростех» сообщил, что специалистами «Росэлектроники» создан легкий коммутатор «Поле-МБШ» для ручной телефонной связи в полевых условиях.

В октябре 2023-го госкорпорация заявила, что поставила в войска партию беспроводных устройств связи, работающих в режиме громкой связи.