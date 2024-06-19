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16:04, 19 июня 2024Спорт

Сафонов заявил о готовности стать основным вратарем ПСЖ

Российский вратарь Матвей Сафонов: не позиционирую себя как второй номер в ПСЖ
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов заявил о готовности стать основным вратарем в новом клубе. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Nobel.

«Я себя не позиционирую как второй номер. Я не готов сидеть на лавке. Если я начну сезон на скамейке, первому номеру точно непросто будет. Потому что напрягать я собираюсь постоянно», — отметил Сафонов, добавив, что до сегодняшнего момента еще ни разу не проигрывал конкуренцию ни в клубе, ни в сборной России.

Также футболист поблагодарил за переход в ПСЖ владельца «Краснодара» Сергея Галицкого. Сафонов отметил, что без краснодарского бизнесмена у него за плечами не было бы такого карьерного пути.

14 июня ПСЖ объявил о переходе 25-летнего российского вратаря. Контракт рассчитан до 2029 года. По информации инсайдеров, сумма сделки составила 20 миллионов евро. Таким образом, трансфер Сафонова в ПСЖ стал рекордным для чемпионата Франции — ранее ни один клуб не платил столько за вратаря.

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      Илья Костин
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