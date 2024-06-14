ПСЖ объявил о переходе Сафонова

Российский вратарь Матвей Сафонов подписал контракт с ПСЖ до 2029 года

ПСЖ объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова, контракт рассчитан до 2029 года. Об этом сообщается на сайте французского клуба.

«Рад присоединиться к "Пари Сен-Жермен", одному из крупнейших клубов мира с точки зрения его истории и того, что он выиграл. Не могу дождаться встречи с новыми товарищами по команде, защищать новые цвета и заставить болельщиков гордиться мной», — сказал Сафонов.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара». В минувшем сезоне Российской премьер-лиги он принял участие в 30 матчах, в 11 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт голкипера с «Краснодаром» был рассчитан до 31 января 2029 года.

Ранее сообщалось о проблемах Сафонова с получением французской визы. «Все стороны надеются, что в итоге Сафонов получит разрешение на работу во Франции. Проблем по медицине нет, медосмотр пройден без проблем», — заявлял источник, знакомый с ситуацией.