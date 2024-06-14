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11:05, 14 июня 2024Спорт

Стало известно о проблемах Сафонова с получением французской визы

«РБ Спорт»: у Сафонова возникли проблемы с получением французской рабочей визы

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Globallookpress.com

У российского голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, который должен перейти в парижский ПСЖ, возникли проблемы с получением французской рабочей визы. Об этом стало известно «РБ Спорт».

По информации издания, именно с этим связана задержка в оформлении трансфера. «Это может занять еще некоторое время. Но все стороны надеется, что в итоге Сафонов получит разрешение на работу во Франции. Проблем по медицине нет, медосмотр пройден без проблем», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

7 июня Сафонову запретили выезд из России из-за невыплаты алиментов. После перерасчета голкипер оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей.

25 мая сообщалось, что Сафонов близок к переходу в ПСЖ. Уточнялось, что клубы достигли окончательной договоренности по подписанию пятилетнего контракта.

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      Алексей Гусев
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