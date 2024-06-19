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13:19, 19 июня 2024Бывший СССР

Снайпер уничтожил бойца ВСУ из винтовки с цитатой Гоголя о русской силе

Снайпер ВС РФ уничтожил бойца ВСУ из винтовки с цитатой Гоголя о русской силе

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский снайпер с позывным Фантазер рассказал об уничтожении бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) из винтовки с цитатой Гоголя о русской силе. Видео опубликовал Telegram-канал «Тихоокеанский флот».

«Приходилось срабатывать молниеносно. Так, был ликвидирован вражеский гранатометчик. Сразу начались поиски, откуда стреляли. Небо жужжало, как растревоженный улей», — сказал он.

На стволе винтовки снайпера написана цитата из произведения «Тарас Бульба» Николая Гоголя. «Да разве найдутся на свете такие огни, муки, такая сила, которая бы пересилила русскую силу?!» — указано на оружии. Отмечается, что Фантазер работает со снайперской винтовкой Лобаева «Сталинград».

Ранее российские снайперы уничтожили живую силу украинской армии в зоне спецоперации. Уточнялось, что основными целями снайперов являются пехота и наблюдатели. Как сообщалось, они применяют «одна цель — один выстрел».

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      Кристина Есикова
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