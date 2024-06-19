Снайперы ВС России ликвидировали живую силу ВСУ в зоне спецоперации

Российские снайперы уничтожили живую силу украинской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали «Известия».

Издание пообщалось со снайпером-корректировщиком с позывным Фантазер, сообщившим, что ему удалось ликвидировать украинского гранатометчика. «Сразу же начинают искать, откуда был отработан выстрел, начинаются поиски, небо жужжит, как муравейники», — поделился он.

Основными целями снайперов, по словам командира отделения, являются пехота и наблюдатели. Он отметил, что они используют тактику «одна цель — один выстрел», сразу же покидая огневую позицию после попадания.

Снайпер мобильный группы с позывным Сич добавил, что, несмотря на то, что украинские военные стали реже выходить из укрытий, его отряды сорвал очень много ротаций противника.

Ранее стало известно об уничтожении танковым экипажем Т-80 БВМ укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее села Работино в Запорожской области. Поимо этого, военные ликвидировали восемь украинских пехотинцев.