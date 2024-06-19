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22:47, 19 июня 2024Спорт

УЕФА оштрафовал сборные Албании и Сербии по итогам матчей на Евро-2024

УЕФА оштрафовал сборные Албании и Сербии за поведение фанатов на Евро-2024

Фото: Carmen Jaspersen / Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оштрафовать сборные Албании и Сербии по итогам матчей первого тура Евро-2024 в Германии. Об этом сообщается на сайте организации.

Ассоциация футбола Албании заплатит чуть больше 37 тысяч евро из-за поведения фанатов в игре с Италией (1:2). Албанские болельщики использовали пиротехнику, бросали посторонние предметы на поле, скандировали провокационные кричалки, а один из поклонников команды вышел не поле.

Футбольный союз Сербии заплатит 14,5 тысячи евро. Фанаты команды в игре с Англией (0:1) скандировали провокационные кричалки, а также бросали посторонние предметы на поле.

Сборная Албании провела два матча на турнире и с одним очком занимает третье место в группе B. Сербия после одного тура с нулем очков замыкает группу С.

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      Алексей Гусев
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