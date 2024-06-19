Умер сопровождавший журналистов НТВ во время обстрела в Горловке офицер

Умер офицер Микужис, попавший под обстрел с группой журналистов НТВ в Горловке

Умер офицер Антон Микужис, сопровождавший группу журналистов НТВ и попавший под обстрел Вооруженных сил Украины в Горловке. Об этом сообщил Луганский информационный центр (ЛИЦ).

33-летный военнослужащий скончался в больнице. У него осталась семья.

Двое сотрудников НТВ — Валерий Кожин и Алексей Ивлиев — получили минно-взрывные раны в Горловке 13 июня. Позже стало известно, что Кожин скончался. Сообщалось, что врачи несколько часов боролись за его жизнь. Ему было 46 лет. Его коллега Ивлиев лишился руки.