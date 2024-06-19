Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:19, 19 июня 2024Интернет и СМИ

Умер сопровождавший журналистов НТВ во время обстрела в Горловке офицер

Умер офицер Микужис, попавший под обстрел с группой журналистов НТВ в Горловке

Фото: страница Антона Микужиса во «ВКонтакте»

Умер офицер Антон Микужис, сопровождавший группу журналистов НТВ и попавший под обстрел Вооруженных сил Украины в Горловке. Об этом сообщил Луганский информационный центр (ЛИЦ).

33-летный военнослужащий скончался в больнице. У него осталась семья.

Двое сотрудников НТВ — Валерий Кожин и Алексей Ивлиевполучили минно-взрывные раны в Горловке 13 июня. Позже стало известно, что Кожин скончался. Сообщалось, что врачи несколько часов боролись за его жизнь. Ему было 46 лет. Его коллега Ивлиев лишился руки.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин прибыл в Пхеньян. Как на Западе отреагировали на визит российского лидера в Северную Корею?

      Путин и Ким Чен Ын поделились друг с другом «сокровенными мыслями»

      В МИД России прокомментировали условия вступления Украины в НАТО

      В Москве задержали экс-владельца одной из крупнейших лизинговых компаний

      В Германии решили бороться с иностранными кампаниями по дезинформации

      Ученые увидели пробуждение черной дыры в реальном времени

      Apple закрыла свой сервис рассрочки

      Утащивший и съевший женщину медведь следил за ее домом несколько месяцев

      Умер сопровождавший журналистов НТВ во время обстрела в Горловке офицер

      Экс-советник Кучмы выступил с жестким заявлением в адрес Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше