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21:22, 19 июня 2024Мир

В США назвали условие начала переговоров по Украине

Квятковски: переговоры по Украине начнутся после смены западных лидеров

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Переговоры по ситуации на Украине не сдвинутся с места, пока западных лидеров не сменят новые люди. С таким заявлением выступила экс-аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам Квятковски, Запад заинтересован в том, чтобы уничтожить Украину и создать некую систему антироссийских ценностей. Западные политики не ведут себя как взрослые люди, так как они не хотят признавать свои ошибки.

Ранее сообщалось, что Украина в скором времени подпишет с Европейским союзом (ЕС) двустороннее соглашение о безопасности.

При этом помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан допустил нарушение соглашения по безопасности с Киевом. Он признал, что в случае прихода нового президента гарантий выполнения договоренностей нет.

Ранее сообщалось, что Украина будет вынуждена согласиться на тяжелые территориальные уступки ради завершения конфликта с Россией. По его словам, Запад начинает все больше сомневаться в том, что украинский конфликт удастся решить военным путем,

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      Марина Совина
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